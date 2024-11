Novo feirão com descontos de até 99% deve ajudar mais de 40 milhões de brasileiros a quitar dívidas

Uma nova opção para retomar o acesso ao crédito já está disponível a todos os brasileiros. A partir desta segunda-feira (4), é possível quitar dívidas de forma 100% online e segura com o novo Feirão SCPC & Acordo Certo, que combina a autoridade do SCPC com a tradição da Acordo Certo, ambas marcas do grupo Equifax/Boa Vista. Totalmente digital, o “Novo Feirão do Brasil” deve atingir 40 milhões de pessoas. O cidadão poderá quitar dívidas de diversas empresas, como instituições bancárias, varejistas, concessionárias de serviços básicos como água e luz, operadoras de telefonia, entre outros.

São ofertas especiais pensadas com exclusividade para quitar de forma online e segura, com opções de parcelamento com descontos que podem chegar a até 99% do valor da dívida. Para participar do feirão, o consumidor deve fazer seu cadastro no www.acordocerto.com.br, onde encontrará sua relação de dívidas na plataforma, bem como todas as opções para negociar o débito. As promoções para quitar os débitos estão disponíveis até o dia 01/12.

Consultoria Financeira 100% grátis para quem está superendividado

O feirão é direcionado para quem acumula dívidas acima de R$200 mil e vai oferecer, gratuitamente, uma consultoria personalizada com educadores financeiros. Este serviço é fundamental para quebrar o ciclo do endividamento crônico. “Queremos não apenas ajudar as pessoas a saírem das dívidas, mas também capacitá-las a manter uma vida financeira funcional a longo prazo, quebrando um ciclo que é tão comum em nossa sociedade, a do alto histórico de endividamento”, explica Iódice. “Nosso objetivo é empoderar os consumidores a retomar o controle de suas finanças sem reincidências na inadimplência. Acreditamos que, ao facilitar esse processo de forma digital e acessível, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade financeiramente mais sustentável e inclusiva”, finaliza o porta-voz.

Serviço