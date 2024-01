Novo Hit ou nova polêmica? Nick Fontana lança música com trecho de Luísa Sonza

No primeiro dia do ano de 2024, Nick Fontana, nome em ascensão no cenário musical brasileiro, lançou sua mais recente faixa intitulada “Ela Tem Only.” A música, que conta com a participação de MCs regionais de Curitiba, como Mc Jho, Dj Age, Mc Binho, Mc Menor da 9 e Mc Menor Mr, rapidamente conquistou os ouvidos do público, mas não sem suscitar uma polêmica que se espalhou pelas redes sociais.

O ápice da controvérsia ocorre no minuto 03:13 da música, quando Nick Fontana incorpora um trecho da canção “Carnificina,” de Luísa Sonza, em sua própria composição. A atitude do artista não passou despercebida pelos fãs da renomada cantora, que expressaram descontentamento nas redes sociais, alguns chegando a atacar e ofender Nick Fontana pelo que consideraram uma apropriação questionável.

A situação se intensificou, atraindo também a atenção do público LGBTQIA+, que criticou a música por não representar adequadamente a comunidade. Comentários nas redes sociais destacam a insatisfação de parte desse público, alegando que a faixa não dialoga de maneira positiva com suas experiências e expectativas.

O link para audição da música “Ela Tem Only” está disponível no Spotify [aqui](https://open.spotify.com/track/2VnlLJmVyXOSFvdz5nOQVj?si=Oy0w5E2aT42UhtVaSsRp0w), proporcionando aos ouvintes a oportunidade de formar suas próprias opiniões sobre a controvérsia musical.

Nick Fontana, em resposta às críticas, esclareceu que a inclusão do trecho de Luísa Sonza foi uma homenagem à artista e não teve a intenção de causar desconforto. Ele destaca que sua nova música faz parte do aguardado EP “VIBES,” que incluirá três faixas inéditas.

Para entender mais sobre o artista e suas próximas produções, os interessados podem acessar o perfil oficial de Nick Fontana no Instagram (https://www.instagram.com/nickfontana_)

O lançamento de “Ela Tem Only” deixa uma marca ambivalente, entre a empolgação pela nova música e a controversa escolha de incorporar um trecho de Luísa Sonza. O debate online continua, demonstrando a complexidade de mesclar influências musicais em um contexto cultural cada vez mais atento e crítico.