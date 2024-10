“Novo Lázaro” afundou crânio de homem que matou para vingar um tapa

O homem apontado pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) como “novo Lázaro” afundou, em cinco centímetros, o crânio de uma das vítimas. O homicídio ocorreu em abril de 2015, conforme denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Antônio Luis Amorim Barbosa, de 36 anos, foi preso no último sábado (26/10) pela PM-GO. Ele estava andando a pé na rua quando foi abordado. O homem tem cinco acusações de homicídio e duas de latrocínio, além de uma lesão corporal.

A referência “novo Lázaro” tem a ver com o caso de Lázaro Barbosa, o homem que aterrorizou o entorno do Distrito Federal em 2021. Ele cometeu vários homicídios em série e passou 20 dias fugindo da polícia. A perseguição acabou com o bandido morto durante uma ação policial, descrita pela PM como troca de tiros.

Um dos homicídios ocorreu em 2 de abril de 2015. O homem assassinado morreu em frente a um restaurante da Avenida Rui Barbosa, Setor Leste, Luziânia (GO).

Conforme a denúncia do MP-GO, Antonio se aproximou da vítima, “com intenção de matar”. Ainda segundo o documento, uma pedra foi utilizada para atacar a vítima com golpes na cabeça.

O crime teve relação com um desentendimento entre ambos, ocorrido no carnaval daquele ano. “Apurou-se que o denunciado Antônio passou as festividades do carnaval nesta cidade, ocasião em que teve um desentendimento com a vítima Bruno, a qual lhe desferiu um tapa no rosto”, diz trecho do documento.