Novo namorado de Sarah Andrade rebate diferença de idade: “Energia”

A empresária Sarah Andrade, de 33 anos, ex-participante do BBB21, está vivendo um novo amor. A comunicadora, que também atua como palestrante e coach, assumiu o novo relacionamento por meio do Instagram e apareceu aos beijos com o amado. O escolhido é o engenheiro e modelo francês Bruce, de 22 anos.

Num bate-papo exclusivo com a coluna Fabia Oliveira, o francês revelou como conheceu a ex-BBB. “Eu conheci a Sarah em agosto, durante as Olimpíadas em Paris. A gente se encontrou num restaurante e foi junto pra pra uma festa lá, mas não ficamos”, disse Bruce, que trabalha como modelo na França e também aqui no Brasil.

O engenheiro e modelo afirmou que os dois só começaram a sair em novembro de 2024. “Quando eu voltei pra São Paulo, no início de novembro, a gente se viu de novo e começou a ficar junto”, revelou.

Bruce, de 22 anos, é 11 anos mais jovem que Sarah Andrade. Ele, porém, afirmou que a diferença de idade entre eles nunca foi um tabu. “A gente tem uma diferença de idade, mas nunca foi problema pra gente”, resumiu. “Eu acho que o que eu prefiro na Sarah é a energia dela. A gente se completa”, reforçou o novo namorado da ex-BBB.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Sarah Andrade e o novo namorado, o modelo francês Bruce Reprodução 2 de 6 Sarah Andrade e o novo namorado, o modelo francês Bruce Reprodução 3 de 6 Sarah Andrade 4 de 6 Além disso, a empresária e ex-BBB ressaltou a necessidade de parar, respirar e buscar um equilíbrio entre a vida virtual e o mundo real Divulgação 5 de 6 Sarah Andrade revelou recentemente que ficou com participante do novo BBB. Reprodução/YouTube 6 de 6 Sarah Andrade é brasiliense @sarah_andrade/Reprodução/Instagram

Sarah Andrade e Bruce apareceram juntos pela primeira vez nesta quinta-feira (2/01), em uma postagem da famosa no Instagram. Os dois passaram o réveillon numa festa na praia de Carneiros, no litoral de Pernambuco, ao lado de outros famosos, como a ex-BBB e ex-peoa de A Fazenda, Larissa Tomásia.

Na publicação, Sarah Andrade e Bruce aparecem abraçados em uma praia, celebrando a chegada do Ano Novo. “Feliz novo ciclo”, escreveu ela na legenda. O modelo, no entanto, é discreto nas redes sociais. Seu perfil no Instagram é privado e ele tem pouco mais de 1,5 mil seguidores.