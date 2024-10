Novo prefeito de Embu das Artes tem apoio de suspeito de elo com PCC

São Paulo — Hugo Prado (Republicanos) foi eleito o novo prefeito de Embu das Artes, na Grande São Paulo, neste domingo (6/10), com 61,79% dos votos. Sua campanha se baseou no objetivo de dar continuidade ao trabalho de Ney Santos (Republicanos), atual prefeito da cidade que é investigado por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ney Santos governou a cidade da região metropolitana de São Paulo nos últimos dois mandatos. Neste período, Prado foi presidente da Câmara Municipal.

Além do apoio de Santos, Prado contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas no lançamento da sua candidatura. “Pretendo continuar com louvor o trabalho iniciado pelo prefeito Ney Santos, buscando sempre o melhor para nossa cidade”, disse na ocasião.

Investigação que ligou Ney Santos ao PCC Santos se tornou alvo da Justiça após suspeita de estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, por meio de uma rede de combustíveis.

A 6ª Delegacia de Investigações a Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), instaurou um inquérito em 20 de agosto de 2012 para apurar a conduta do político.

A ação foi tomada a partir de uma requisição do Gedec (Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos), subordinado ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

Em junho de 2023, a Justiça de São Paulo determinou o trancamento do documento. O prefeito sempre alegou inocência.

Eleição de Hugo Prado em números Prado venceu sua principal adversária nas eleições municipais de 2024, a candidata Rosângela Santos (PT), que teve 36,59% dos votos válidos.

A campanha do candidato do Republicanos recebeu R$ 2.200.000,00 em recursos. Desse total, Prado utilizou R$ 1.169.287,77, de acordo com a última atualização da página do político no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os valores ainda podem ser atualizados pelo político após o pleito que o deu a vitória.

Prado gastou boa parte do seu fundo eleitoral com publicidade por materiais impressos (R$ 404.050,00) e despesas com pessoal (R$ 278.864,00).

O candidato recebeu 88.411 votos. Sua coligação une oito partidos políticos: Republicanos, Avante, PL, PSD, PP, Solidariedade, União Brasil e MDB.