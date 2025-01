Novo prefeito de Quijingue enfrenta protestos por atraso salarial

Servidores públicos do município de Quijingue, no nordeste baiano, estão em estado de alerta e indignação devido aos constantes atrasos nos pagamentos dos salários. A situação se agravou após a nova gestão assumir, com o prefeito Romerinho (Avante) sendo acusado de não realizar os compromissos financeiros.

A Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab) denunciou a situação e convocou uma assembleia-geral, onde foi decidida uma série de medidas para pressionar a prefeitura a regularizar os pagamentos.

Entre as ações estão uma paralisação de advertência na próxima terça-feira (14) por um possível bloqueio da BA-120, caso a situação persista. As informações são do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias.

O sindicato questiona a realização de uma grande festa em Algodões, no final do mês, enquanto os servidores estão com salários atrasados. “Se tem dinheiro para fazer festa milionária, tem dinheiro para pagar os servidores”, afirmou o presidente do sindicato, Edenilson Enfermeiro.