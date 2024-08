Novo recorde! Metrópoles atinge 358 milhões de visualizações em um dia

O Metrópoles superou o próprio recorde de visualizações de páginas no último sábado (10/8). No somatório das redes Facebook, Instagram, YouTube, X (antigo Twitter), TikTok, Kwai e das pesquisas feitas no Google, o portal atingiu a marca de 358 milhões de visualizações/impressões. Os dados são fornecidos pelas próprias plataformas.

Só no Instagram, o Metrópoles teve quase 114 milhões de impressões. De sexta (9/8) a domingo (11/8), foram quase 37 mil novos seguidores. O perfil segmentado de São Paulo também bateu recorde, ao registrar 20,2 milhões de impressões.

O perfil principal do TikTok contribuiu para o novo recorde. Apenas no sábado, foram cerca de 105 milhões de visualizações de vídeos, o que atraiu mais seguidores e fez a página chegar a 6,5 milhões de seguidores, mantendo-se como o maior perfil de notícias da América Latina.

Os números na semana entre os dias 5 e 11 de agosto também foram altos. As redes do Metrópoles e os acessos ao portal via Google tiveram mais de 1,2 bilhão de impressões e visualizações, estabelecendo o maior número do ano.

Premiações O jornalismo feito pelo portal também tem sido reconhecido em diferentes e prestigiadas honrarias do país. Em maio, o Metrópoles venceu três medalhas no prêmio The Best of Digital Design, organizado pela Society of News Design (SND). Este é o oitavo ano consecutivo que o portal de notícias é reconhecido pelo concurso, o mais importante do mundo na área de Jornalismo Gráfico.

A reportagem Do QG à Papuda: as 72 horas que pararam o Brasil recebeu o prêmio de excelência na categoria Design: Politics. O trabalho Atrás das grades: 24h na prisão de segurança máxima venceu nas categorias InfoGfx: Regional/local e LOC: Regional/local.

Em abril, o Metrópoles venceu o 1º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, na categoria Fotografia. Além disso, o portal ficou entre os três melhores sites de notícias do país, segundo o iBest, iniciativa que reconhece as maiores plataformas do universo digital brasileiro. O portal concorria na categoria Notícias e Jornalismo — Votação Popular.

No fim do ano passado, o Metrópoles venceu o 45º Prêmio Vladimir Herzog, um dos mais prestigiados do Brasil. A reportagem Ouro Líquido levou a categoria Produção Jornalística em Multimídia.

O portal de notícias disputava outras duas categorias. O especial O Rastro da Lama concorria entre os três projetos finalistas em Arte, e O Livro sem Máscara, do colunista Guilherme Amado, editado pela Companhia das Letras, ficou entre os melhores lançamentos do ano.

O Metrópoles venceu quatro categorias do Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa, organizado pelo Jornalistas&Cia.