Novo recorde! Metrópoles atinge 416 milhões de visualizações em um dia

O Metrópoles já conseguiu superar mais um recorde. Na última quinta-feira (23/1), o portal bateu 416 milhões de visualizações/impressões no somatório das redes Facebook, Instagram, YouTube, X (antigo Twitter), TikTok, Kwai e das pesquisas feitas no Google. Os dados são fornecidos pelas próprias plataformas.

No Instagram, o Metrópoles teve 190 milhões de visualizações e foi complementado por ótimos resultados do perfil segmentado de Entretenimento, o Fun, e também de São Paulo e Política. Na conta do DF, um novo recorde: 16 milhões de visualizações.

O perfil principal do TikTok também contribuiu para o novo recorde. Foram mais de 92 milhões visualizações de vídeos, o que atraiu mais seguidores e fez a página chegar a 9,6 milhões de seguidores, mantendo-se como o maior perfil de notícias da América Latina.

No Google Pesquisa, o Metrópoles teve quase 15,7 milhões de impressões, mostrando a busca de notícias com credibilidade pelos usuários.