Novo reforço do Flamengo, Danilo pode ser usado contra a Portuguesa-RJ

Polivalência e versatilidade são alguns dos principais atributos de Danilo, o novo reforço do setor defensivo do Flamengo. Perto de assinar com o clube carioca – o que pode ocorrer ainda hoje -, o jogador ficará à disposição de Filipe Luís nos próximos dias e pode estrear com a camisa rubro-negra no duelo contra a Portuguesa-RJ. O duelo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, é uma realização Metrópoles Sports.

Danilo é uma peça coringa e transita bem por diversas posições no setor defensivo. Nas últimas temporadas pela Juventus, o atleta atuou como zagueiro. Mas, em outros momentos da carreira chegou a jogar nas laterais como volante. Essa habilidade com certeza chama a atenção do técnico Filipe Luís, que deve optar por manter o jogador como reforço na zaga.

Além disso, há outro ponto alto na chegada de Danilo ao clube carioca: o reencontro com Alex Sandro. Com passagens pela Seleção Brasileira, Santos, Porto e Juventus, a dupla tem oito títulos na conta. Além disso, Alex Sandro foi peça-chave na negociação do amigo com o Flamengo.

