Novo smartwatch da Apple vai identificar pressão alta

A Apple estaria desenvolvendo recursos inéditos para a próxima geração do Apple Watch Ultra. Segundo o especialista Mark Gurman, da Bloomberg, a nova versão do smartwatch contará com ferramentas de detecção de hipertensão e envio de mensagens via satélite.

Isso significa que o relógio será capaz de medir pressão arterial e enviar alertas caso o usuário apresente pressão alta. No entanto, ele não mostraria os números na tela, como a medição 12 por 8, por exemplo.

Apple Watch Ultra 3 teria conexão 5G e via satélite

Ainda de acordo com o especialista, o Apple Watch Ultra 3 mandaria mensagens via satélite. O recurso deve funcionar da mesma forma como acontece nos novos iPhones lançados nos Estados Unidos, sendo possível usar o iMessage mesmo em áreas sem rede celular 4G ou 5G.

Novo smartwatch será capaz de medir pressão arterial e enviar alertas caso o usuário apresente pressão alta (Imagem: reprodução/Apple)

Gurman explica, ainda, que o relógio inteligente não precisará de um iPhone pareado para se conectar aos satélites da Globalstar, concorrente da Starlink, de Elon Musk. A empresa teve 20% de suas ações compradas pela Apple em novembro deste ano.

A conexão seria garantida graças ao modem da MediaTek, que será adotado no novo smartwatch e é capaz de fornecer conexão 5G e também via satélite.

Novo Apple Watch Ultra contará com recursos inéditos (Imagem: divulgação/Apple)

Lançamento do smartwatch acontece no ano que vem

De acordo com Mark Gurman, as novas funções estariam sendo desenvolvidas em segredo há anos.

A previsão é que o Apple Watch Ultra 3 seja lançado em algum momento do ano que vem.

Não há uma data informada pela empresa até o momento, bem como não foram revelados possíveis valores do novo relógio inteligente.

Ao mesmo tempo, a gigante da tecnologia estaria trabalhando em uma forma de medir a glicose no sangue.

No entanto, esta funcionalidade não deve chegar aos smartwatches num futuro próximo.

