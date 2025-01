Novo SUV elétrico futurista da Huawei chega ao Brasil

O mercado brasileiro de carros elétricos pode receber em breve um novo e sofisticado integrante: o Avatr 11. O SUV elétrico, fruto da parceria entre Changan, CATL e Huawei, foi flagrado recentemente rodando em território nacional sem camuflagem, alimentando especulações sobre seu lançamento no país.

Confira o que já foi revelado sobre o modelo.

Design futurista e tecnologia de ponta

Com 4,88 metros de comprimento e linhas que evocam o futuro, o Avatr 11 se destaca pelo design moderno e aerodinâmico, com destaque para as portas traseiras quase planas.

A tecnologia embarcada também impressiona, com três sensores LiDAR da Huawei que garantem sistemas avançados de assistência ao motorista.

No interior, o Avatr 11 oferece um ambiente premium com acabamento refinado e tecnologia de ponta. Destaque para o painel com três telas e um elemento em formato de turbina que se ilumina com comandos de voz.

Na configuração de quatro lugares, os bancos traseiros são separados por um túnel central com diversos compartimentos de armazenamento. (Imagem: Divulgação)

SUV com performance de superesportivo

Equipado com dois motores elétricos da Huawei, o Avatr 11 entrega 586 cavalos de potência e 66,1 kgfm de torque, levando o SUV de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos.

A autonomia também impressiona, chegando a 710 km no ciclo chinês CLTC, graças às baterias de 90 kWh e 116 kWh fornecidas pela CATL.

O Avatr 11 se destaca pelo design moderno e aerodinâmico. (Imagem: Divulgação)

O Avatr 11 é construído sobre a plataforma inteligente CHN, desenvolvida em conjunto por Changan, Huawei e CATL. A produção do modelo acontece em Chongqing, na China, com as primeiras unidades saindo da linha de montagem em 2023.

Leia mais:

Lançamento do Avatr 11 no Brasil

Ainda não há confirmação oficial sobre o lançamento do Avatr 11 no Brasil, mas os recentes flagrantes indicam que a chegada do modelo é uma possibilidade real. Caso isso se concretize, o SUV terá como concorrentes diretos modelos como o Zeekr 001, atraindo um público que busca veículos elétricos premium com alta performance e tecnologia de ponta.

A presença do Avatr 11 no Brasil reforça a crescente força da indústria automobilística chinesa no mercado global de carros elétricos. Resta saber como o público brasileiro irá receber esse modelo e qual será seu potencial de vendas em um mercado ainda em desenvolvimento.

As imagens do flagra são do @placaverde.

