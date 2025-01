Novo tratamento para câncer de mama dobrou chance de cura

Um ensaio clínico na fase 3 está testando um tratamento que combina quimioterapia com um medicamento de imunoterapia para tratar pacientes com o tipo mais comum de câncer de mama. O resultado foi uma taxa de cura de quase o dobro em relação à quimioterapia sozinha, sugerindo um novo método para lidar com a doença.

Há alguns anos, a mesma combinação de quimioterapia com o medicamento de imunoterapia foi testada no tratamento do linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático, e levou a taxas de remissão da doença melhores do que pacientes que passaram apenas pela quimioterapia.

Tratamento apresentou resultados melhores do que apenas quimioterapia (Imagem: Shutterstock/Foto Fabian Ponce Garcia)

Como funciona o tratamento para o câncer de mama

O ensaio clínico é liderado pelo Peter MacCallum Cancer Center, da Austrália.

Segundo o New Atlas, em 2020, dos mais de 2,3 milhões de casos de câncer de mama, 70% eram de um subtipo relacionado ao receptor de estrogênio positivo (ER+). As células cancerígenas têm receptores ER+ que recebem sinais de hormônios de estrogênio e são ativadas para promover o crescimento celular (das próprias células cancerígenas, aumentando o câncer).

O tratamento deste tipo de câncer de mama normalmente envolve cirurgia para remoção do tumor e quimioterapia, ou terapia hormonal prolongada para interromper o efeito do estrogênio nas células.

No novo tratamento, a equipe adicionou o medicamento de imunoterapia nivolumab no tratamento de pacientes em estágio inicial recém-diagnosticados. O remédio bloqueia os mecanismos que causam a morte celular das células do sistema imunológico, permitindo que elas estejam ativas e capazes de combater as células cancerígenas.

O ensaio clínico, batizado de CheckMate 7FL, teve 510 pacientes, que receberam quimioterapia com nivolumab intravenoso ou como placebo. A escolha foi randomizada. O estudo mediu o sucesso com base na resposta patológica completa dos participantes, que se refere à ausência de células cancerígenas detectáveis no tecido após o tratamento.

Gráfico mostra as taxas de sucesso do medicamento nivolumab no tratamento de câncer de mama (Imagem: Nature/Reprodução)

Tratamento quase dobrou taxa de cura do câncer de mama

As taxas de resposta patológica nos pacientes que receberam quimioterapia com nivolumab intravenoso foram altas , quase o dobro das que receberam placebo : 24,5% contra 13,8%, respectivamente;

O ensaio clínico pontuou que, durante o estudo, foram cinco mortes no grupo com o medicamento intravenoso. Duas delas são relacionadas à toxicidade do remédio;

Ainda assim, a equipe considerou o tratamento um sucesso. Segundo a Professora Sherene Loi, líder do ensaio e autora principal, a combinação teve um resultado animador, que oferece um novo tipo de tratamento para o câncer de mama.

