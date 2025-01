Novo tratamento usa som e água para eliminar câncer

Uma nova técnica está sendo considerada um potencial divisor de águas na luta contra o câncer. Segundo pesquisadores, ela é capaz de matar células cancerígenas sem a necessidade de expor o organismo do paciente à radiação.

O segredo está na histotripsia, um método não invasivo que usa ondas emitidas por ultrassom, de forma focalizada, para destruir os tumores. Esta tecnologia é mais precisa e elimina possíveis danos colaterais aos tecidos humanos.

Resultados do tratamento são promissores

O tratamento foi desenvolvido por cerca de 20 anos e agora é uma esperança para os pacientes.

É o caso de Chris Donaldson, de 48 anos, por exemplo.

Natural do Alabama, nos Estados Unidos, ele foi diagnosticado com melanoma ocular em 2022.

O câncer se espalhou para o fígado e o quadro se agravou para uma metástase.

Foi nesse momento que os médicos sugeriram a histotripsia.

Após dois meses de tratamento, as células cancerígenas foram eliminadas e o paciente tem evoluído bem.

Histotripsia usa ondas emitidas por ultrassom, de forma focalizada, para destruir os tumores (Imagem: Ebrahim Lotfi/Shutterstock)

Os médicos explicam que, como o som se dissipa no ar, é necessário utilizar água para manter os feixes focados nos órgãos que precisam de tratamento. Ao contrário da radiação, esta terapia não afeta nenhum outro tecido.

Além disso, o método pode ser repetido quantas vezes for necessário. Segundo os especialistas, após cada tratamento, o órgão se recupera totalmente. Os primeiros estudos mostram que a liquefação dos tumores deixa para trás material genético benigno que pode melhorar as defesas do corpo contra o câncer.

Após a eliminação do câncer, o órgão se recupera totalmente (Imagem: Kateryna Kon/Shutterstock)

A ideia agora é testar a tecnologia em outros órgãos. As principais dúvidas estão relacionadas a como o tecido tireoidiano e o mamário irão se comportar ao receberem a terapia experimental. De qualquer forma, há uma esperança muito grande na ampliação do uso deste tratamento no futuro.

O hospital americano Providence Mission é líder nacional no tratamento de pacientes com essa nova modalidade, aprovada pela FDA. As informações são do KABC-TV.

