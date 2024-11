Novo Vingadores introduzirá X-Men e Quarteto Fanstástico no MCU

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, confirmou que os X-Men estão próximos de entrar no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O produtor revelou que personagens familiares começarão a aparecer nos filmes de heróis.

“Eu acho que vocês reconhecerão algumas figuras de X-Men nos nossos próximos filmes. Logo após isso, toda a história de Guerras Secretas nos leva a uma nova era de mutantes e aos X-Men. É um sonho se tornando realidade. Nós finalmente teremos os X-Men”, disse ele em evento da Disney.

Vale lembrar que, por ora, o novo filme sobre os mutantes ainda não foi anunciado oficialmente pelo estúdio, e não possui diretor e nem elenco confirmados. Apesar da falta de confirmações, é sabido que a produção terá roteiro de Michael Lesslie.

O presidente da Marvel também confirmou a presença do Quarteto Fantástico em Vingadores. “Eles terminam de filmar na próxima semana, o filme sai no próximo verão, e todos esses personagens irão direto para os próximos filmes da franquia Vingadores, então estamos muito empolgados para o futuro do Quarteto Fantástico”, concluiu.