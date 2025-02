Novo voo de deportados dos EUA pousará em Fortaleza, e FAB fará transporte para BH

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O próximo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos, que chega nesta sexta-feira (7), vai pousar na cidade de Fortaleza (CE) e depois os passageiros serão levados em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) até Belo Horizonte.

A medida anunciada pelo governo federal, após discussões em um grupo de trabalho com os americanos, tem objetivo de reduzir o tempo de viagem e assim o tempo que brasileiros utilizam algemas. Ela ocorre após divergências com os Estados Unidos, por causa de relatos de maus-tratos no voo anterior, com brasileiros descendo algemados da aeronave.

Além disso, o Brasil vai destinar um diplomata para acompanhar o embarque dos brasileiros na cidade americana de Alexandria, no estado da Lousiania. O governo também afirma que o voo será acompanhado em “tempo real” por brasileiros e americanos

Brasil e Estados Unidos montaram um grupo de trabalho para discutir as condições do transporte de brasileiros deportados por entrarem ilegalmente em território americano. Participaram do lado brasileiro representantes do Itamaraty, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal.

Pelo lado norte-americano, representantes da Embaixada em Brasília e do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos.

“Por determinação do Senhor Presidente da República, o embarque dos brasileiros em Alexandria, no estado norte-americano da Luisiana, será acompanhado, na madrugada da sexta-feira, por diplomata do Consulado-Geral em Houston”, informa em nota o governo brasileiro.

“Após breve escala técnica em Porto Rico, a aeronave seguirá diretamente até Fortaleza, onde chegará na tarde da sexta-feira. Em caráter excepcional, a FAB disponibilizará aeronave para o deslocamento até Belo Horizonte”, completa.

O governo ainda afirma que vai disponibilizar um “esquema de recepção e apoio” em Fortaleza. A Polícia Federal também vai realizar nos dois aeroportos operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

Em Belo Horizonte, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou Posto de Acolhimento aos Repatriados para garantir que tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.

O voo de 7/2, que será acompanhado em tempo real pelo GT, será objeto de avaliação com vistas à organização dos voos seguintes.

Os brasileiros deportados dos EUA que chegaram a Minas Gerais no sábado (25) relataram agressões, ameaças e tratamento degradante que sofreram por parte dos agentes de imigração americanos responsáveis pelo voo de volta ao Brasil.

Vários dos migrantes disseram ter ficado 50 horas algemados, sem ar condicionado no voo e sujeitos a abusos dos americanos.

Após as denúncias, houve um mal-estar entre os dois países. O Ministério das Relações Exteriores chegou a convocar o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília, para prestar esclarecimentos.