Novos Baianos, brigas antigas: Paulinho Boca é citado pela Justiça no camarim de show em ação movida por Luiz Galvão

O músico Paulinho Boca de Cantor, um dos fundadores da banda Novos Baianos, foi citado por um oficial de Justiça no domingo (13), dentro do camarim, momentos antes de subir ao palco para se apresentar no Festival Vozes do Amanhã, no Rio de Janeiro. As informações são do colunista Ancelmo Gois do jornal ‘O Globo’.

Paulo Roberto Figueiredo de Oliveira, foi o último a ser citado no processo movido pela família do compositor Luiz Dias Galvão, um dos fundadores da banda, que faleceu em 2022.

Foto: Divulgação

Na ocasião, a família do artista é representada pela advogada Deborah Sztanjnberg, que pede R$ 1 milhão por direitos autorais de músicas, gravações, shows e pela marca do Novos Baianos.

O processo contra Baby do Brasil teve início meses antes de Galvão morrer. De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, na época que moveu a ação, a defesa do músico chegou a pedir a isenção tributária alegando que estava em situação de extrema dificuldade financeira.