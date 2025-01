Novos beneficiários do Prato Cheio já podem retirar os cartões no DF

Quase 2 mil novos cartões do programa Prato Cheio, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), já podem ser retirados a partir desta segunda-feira (27/1). Os novos beneficiários podem conferir a participação no programa pelo site do GDF Social (veja abaixo).

Com os novos 1.808 participantes, o programa da Sedes-DF atenderá 8.725 famílias em 2025 no programa, que garante crédito de R$ 250 para a compra de alimentos. Aqueles que já foram beneficiários do programa podem continuar utilizando o mesmo cartão para receber o auxílio.

Para se inscrever, é necessário agendar atendimento em alguma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou em outros postos públicos de assistência social.

Confira sua participação

Para verificar se você foi contemplado pelo programa Cartão Prato Cheio, basta consultar o site do GDF Social (clique aqui).

Os novos cartões serão entregues seguindo a ordem alfabética do nome dos beneficiários. Confira a seguir o cronograma de distribuição: