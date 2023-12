Núcleo Bandeirante: Ibaneis inaugura reforma de feira com nome do pai

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou a reforma da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante Ibaneis Rocha Barros Pai, neste sábado (16/12).

A reforma da feira, a primeira do DF, custou aproximadamente R$ 10 milhões. Além da recuperação e padronização dos boxes, praça de alimentação e banheiros, a obra abrangeu a realocação de equipamentos hidráulicos, elétricos e instalação de sistema de gás encanado individualizado, além de nova iluminação, melhorias no estacionamento e Wi-Fi gratuito.

A feira foi rebatizada com o nome do pai do governador, Ibaneis Rocha Barros Pai, em outubro, após aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em outubro de 2023. Ao lado da mãe, Maria Mercedes, e dos tios Antonino Rocha Barros e Nilmar Rocha Barros, Ibaneis agradeceu a homenagem, sugerida pelo deputado distrital Hermeto (MDB).

A feirante Jandira de Lourdes Andrade, 75 anos, começou a trabalhar na Feira Permanente do Núcleo Bandeirante em 1967, com a mãe Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

Deputado distrital Hermeto e o governador do DF, Ibaneis Rocha Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

Ibaneis Rocha e a mãe, Maria Mercedes, na reinauguração da feira rebatizada com nome do pai do governador do DF Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

O feirante Lindomar Lopes Rodrigues, 54, disse que, antes da reforma, a feira “estava acabada e feia” Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

Celina Leão, Maria Mercedes e Ibaneis Rocha Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

Ibaneis na reinauguração da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante Ibaneis Rocha Barros Pai Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

Ibaneis e o deputado Hermeto Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

Foto do evento de reinauguração da Feira Permanente do Núcleo Bandeirante após reforma Igo Estrela/Metrópoles/ @igoestrela

“Quero agradecer o Hermeto para essa homenagem que fez para a nossa família. Fui batizado no Núcleo Bandeirante e frequento a feira há mais de 20 anos. Espero que não só a população do Núcleo Bandeirante mas de todo o DF possa usufruir dessa obra maravilhosa”, afirmou.

A feirante Jandira de Lourdes Andrade, 75 anos, começou a trabalhar no local em 1967, com a mãe. Ela contou que, à época, a feira só tinha barracas de madeira. Agora, 56 anos depois, o novo espaço é muito mais amplo e limpo, de acordo com Jandira.

“Achei a reforma maravilhosa. Estou aqui esses anos todos e fiquei feliz por nós feirantes e pelos frequentadores. Acho que ficou melhor em tudo, porque teve renovação dos prédios, ampliação e agora está tudo bem limpo”, disse Jandira, que vende variedade de alimentos.

O feirante Lindomar Lopes Rodrigues, 54, que também trabalha com alimentos e limpeza, disse que a feira “estava acabada e feia” antes da reforma.

Nome O deputado Hermeto destacou que o pai do governador foi pioneiro de Brasília e viveu na região por anos. Ele morreu em 2017.

O parlamentar também rebateu as críticas ao nome da feira. “Tem Praça Marielle Franco, a mulher nunca pisou em Brasília. Por que não Ibaneis Rocha Barros Pai?”, afirmou, em referência à praça batizada em homenagem à ex-vereadora Marielle Franco, localizada no Setor Comercial Sul, no Plano Piloto.