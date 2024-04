Nui Markets oferece transparência e previsibilidade em novo modelo de negócios para o Brasil focado em laticínios e biocombustíveis

Por meio de um processo seguro de digitalização, a plataforma da Nui Markets reduz a informalidade que ainda marca as transações do mercado brasileiro;

A neozelandesa Nui Markets traz ao Brasil uma plataforma online de comercialização de produtos agrícolas, com foco, inicialmente, em laticínios e biocombustíveis (etanol e biodiesel). A tecnologia da empresa, que já conta com equipe local no Brasil, permite uma transparência inédita às negociações de produtos agrícolas, principalmente de derivados do leite, ainda marcadas por informalidade, intermediários, transações a partir de contatos pessoais e até via WhatsApp.

A plataforma online da Nui reúne oferta e procura em um único espaço digital e permite uma área reservada de negociação dos produtos de seus clientes. Todas as empresas são verificadas para garantir segurança a quem negocia. Ao estabelecer imparcialidade e diretrizes éticas, o sistema da Nui promove visibilidade e transparência dos preços como compliance, colocando de escanteio a informalidade e as tratativas pessoais ainda existentes nesse universo.

No Brasil, os clientes da Nui já negociam produtos como leite em pó, lactose e queijo com Estados Unidos, Argentina e Uruguai. No Brasil a plataforma também opera no setor de energia (biodiesel e etanol). A equipe da Nui trabalha presencialmente no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, Singapura e Dubai, além da sede, na Nova Zelândia.

À frente da Nui Markets para o Mercosul está o brasileiro Otávio Farias. “A tecnologia empregada substitui informalidade por transparência, permitindo observar o comportamento dos mercados em tempo real e definir valores com base em múltiplas referências e índices”, explica o executivo com ampla experiência no setor de laticínios. “A Nui é uma aliada de vendedores e compradores e uma importante iniciativa no combate à especulação”, define.

O comércio digital que a Nui Markets disponibiliza no Brasil aumenta a eficiência comercial das operações reduzindo custos administrativos e de aquisição de matéria-prima. Negociações que levavam semanas para serem efetuadas ocorrem em questão de minutos, de forma transparente e segura. Outra vantagem competitiva é o acesso a novos mercados para as empresas que utilizam a Nui, o alcance global da plataforma amplia suas fontes de fornecedores e compradores.

Início da operação no Brasil já tem casos de sucesso

Alvoar Lácteos

Com mercado em tendência de queda, volatilidade e incerteza de preço, a plataforma da Nui entregou um novo preço atualizado para 340 toneladas de lactose de dezembro/2022 a abril/2023

A volatilidade de preços da lactose nos EUA na primeira metade de 2023 foi um desafio para o mercado. No segundo trimestre de 2023, por exemplo, o preço caiu consideravelmente em relação ao período anterior, acentuando impasses e especulações entre os negociantes. Foi nesse contexto que a brasileira Alvoar Lácteos, uma das maiores indústrias de laticínios do país, lançou uma oferta de compra de lactose na plataforma da Nui para atrair mais vendedores ao mercado, criando uma concorrência transparente para a descoberta de preços. Já na primeira negociação surgiram proponentes ativos e contrapropostas e foram comercializadas 57 toneladas de lactose. A negociação seguinte foi ainda mais bem-sucedida, com maior número de licitantes ativos e 286 toneladas negociadas. À época, os dados dessas transações contribuíram para a derivação de novos preços de mercado para a lactose. A redução promovida pela Nui beneficiou todas as negociações nos 3 trimestres subsequentes, estendendo ganhos até o ano seguinte.

Hershey’s

Oferta na hora certa e expectativa de volume negociado superada

No terceiro trimestre de 2023, a americana Hershey ‘s e sua equipe no Brasil planejavam uma licitação de compras prevista para ocorrer no segundo trimestre de 2024. A intenção era adquirir 240 toneladas de leite em pó integral. A Nui Markets recomendou que a licitação fosse antecipada, em sua plataforma, para o quarto trimestre de 2023, sinalizando ganhos concretos para a operação. Ocorrida em dezembro do ano passado, a licitação reuniu diversos vendedores e permitiu uma definição de preços considerada fator-chave para os participantes. Realizada em 15 minutos, a negociação permitiu a Hershey’s dedicar um terço dos volumes finais a três vendedores diferentes. A previsão inicial de aquisição de 240 toneladas foi superada, permitindo negócios da ordem de 300 toneladas.

Globalmente, a plataforma da Nui opera atualmente com 569 companhias, em 77 países, um montante de mais de 343 mil toneladas de produtos agrícolas negociados. A empresa vem operando na Europa desde 2016; nos Estados Unidos, onde chegou em 2022, já supera a marca de 90 companhias em operação.