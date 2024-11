Número de blocos confirmados e com vendas abertas para o Carnaval de Salvador em 2025 sobe para 20; confira lista

A pouco mais de 100 dias para o Carnaval de Salvador de 2025, o número de blocos confirmados e com vendas abertas para a folia do ano que vem subiu para 20. O Bahia Notícias, que acompanha a situação dos blocos no Carnaval da capital baiana, traz a lista atualizada com valores e qual circuito o bloco irá desfilar em 2025.

Entre as novas confirmações estão o bloco Crocodilo, de Daniela Mercury, o bloco Fissura, que desfila com Tomate e Filhos de Jorge e a novidade com o bloco Vem Comigo, que levará Carla Cristina para a Barra.

Uma grande mudança foi o nome do Bloco do Nana, que desfila com Léo Santana desde 2018. O bloco passa a se chamar ‘Vem com o Gigante’, nome que já havia sido registrado pelo pagodeiro em outra ocasião para ser usado como bloco e já chegou a desfilar em micaretas.

O suspense ainda fica por conta do Coruja, com Ivete Sangalo. A especulação é que a artista não vá desfilar como bloco, apenas com trios independentes em 2025. Sem confirmação no Carnaval de Salvador, a cantora foi anunciada como uma das grandes atrações do Bloco do Urso, festa de Carnaval de Minas Gerais.

Confira a lista completa:

Bloco Camaleão (3 dias de desfile) – Bell Marques

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

Quanto: a partir de R$ 1.390

Bloco Vem com o Gigante/Nana (2 dias de desfile) – Léo Santana

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

Quanto: a partir de R$ 390

Vumbora (2 dias de desfile) – Bell Marques

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

Quanto: a partir de R$ 990

Bloco da Quinta (quinta-feira de Carnaval) – Bell Marques

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

Quanto: R$ 740