Número de desaparecidos no RS tem primeira queda e fica em 128 pessoas; Estado tem 95 mortos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta quarta-feira (8) o mais recente boletim sobre a situação nos municípios, após as enchentes decorrentes das fortes e incessantes chuvas que assolam todo o Estado. O número de mortos permanece em 95, enquanto o de desaparecidos baixou para 128. O total de municípios atingidos também aumentou: atualmente 414 cidades são afetadas pelas águas. O Estado contabiliza 372 feridos, com 158.922 pessoas desalojadas. O total de pessoas afetadas é de 1.450.078. Os abrigos atendem atualmente 66.343 pessoas.

Em algumas localidades as águas começaram a baixar. No Guaíba, segundo informações locais, a água desceu 14 cm, ficando em 5,13 metros, sendo o menor nível desde o último sábado (4). O problema é que há previsão de chuvas e ventos a partir do final do dia desta quarta-feira, que podem inclusive derrubar a temperatura, por conta de um ciclone tropical em formação na região entre o sul do Brasil, Uruguai e Argentina.