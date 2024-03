Número de eleitores jovens volta a crescer em ano de eleições municipais

Total de votantes com idades de 16 e 17 anos cresceu 14,22% em relação ao último pleito municipal, em 2020

O número de eleitores com menos de 18 anos aumentou 14,22% em janeiro de 2024 na comparação com o último pleito municipal, em 2020, de acordo com a última atualização do portal de Estatísticas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A expansão do eleitorado da faixa etária de 16 e 17 anos, período em que o voto é facultativo, interrompeu uma sequência de quedas em eleições municipais.

A reversão foi iniciada em 2022, com crescimento de jovens eleitores acima de 51% na comparação com a última eleição geral. Desde 2018, as estatísticas do eleitorado brasileiro habilitado para votar mostram que o número de eleitoras e eleitores cresceu 6,21%, passando de 147 milhões para 156.454.011 pessoas nas Eleições 2022.

Para a cientista política e doutora pela UNB (Universidade de Brasília) Marcela Machado, o interesse dos jovens brasileiros pela disputa eleitoral pode ser justificado pelo recente histórico da política no país. “As pessoas entenderam que tudo é política. Então não dá para ficar isento”, explica a cientista.

“Falamos sobre política em todas as rodas. As pessoas estão muito mais conscientizadas de que a política é algo que toca a todo mundo, e muito dessa conscientização é por conta das redes sociais: vídeos, ações e linguagens mais palatáveis para atingir esse público”, acrescenta.

Jovem cidadão O maior percentual de eleitores com 16 e 17 anos está em Tocantins –essa faixa etária corresponde a 0,14% (1.592) do eleitorado total do Estado (1.122.933). Piauí (0,11%) e Paraíba (0,10%) ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. No final da tabela, estão o Distrito Federal (0,015%), o Rio de Janeiro (0,022%) e São Paulo (0,027%). Os percentuais são mais baixos porque as populações são maiores.

O relacionamento dos jovens com a política depende muito do “engajamento” do pleito. “Eleições municipais tratam de temas locais, que, às vezes, não se convertem em engajamento. Por conta dessa característica ‘paroquial’ das eleições municipais, as disputas são travadas entre famílias, entre lado ‘a’ e lado ‘b’. Na eleição geral, a tônica é mais social, coletiva. Naturalmente, engaja mais pessoas”, detalha Marcela.

O interesse dos jovens também tem relação com a falta de conhecimento sobre o que faz um prefeito ou vereador, por exemplo. “Toca muito na questão da educação política. Jovens de 16 e 17 anos, se não sabem para que serve, qual é a função, o que vem de um vereador ou o que faz um prefeito, não se estimulam a participar daquele evento democrático”, completa.

Campanhas de incentivo Parte do crescimento da consciência cidadã dos jovens com o processo eleitoral pode ser atribuído às campanhas lançadas pelo TSE para convidar os grupos etários a se alistarem ou regularizarem a situação cadastral antes do fechamento do prazo, que, em 2022, foi até 4 de maio.

“O TSE aproveitou a oportunidade das redes sociais para informar esse público de maneira mais incisiva, de que esse jovem eleitor é importante na política, com a mensagem clara: ‘Não deixe de participar”, salienta a cientista política da UNB.

A campanha Bora Votar!, lançada em 2021, e a Semana do Jovem Eleitor, em 2022, mobilizaram toda a Justiça Eleitoral para incentivar adolescentes a partir de 16 anos incompletos –mas que já teriam essa idade em 2 de outubro– a tirarem o primeiro título.

Essas campanhas repercutiram na mídia do país e entre artistas, atletas, celebridades e influenciadores digitais, que emprestaram suas vozes para convencer o público a acessar a plataforma Título Net na página do TSE e apresentar os documentos para se tornarem eleitores.

Um dos pontos altos dessa mobilização foi o tuitaço do dia 16 de março de 2022, que contou com a participação dos perfis no X (ex-twitter) do TSE, dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais), de diversos influenciadores digitais, de organizações da sociedade civil e de instituições públicas e privadas.

