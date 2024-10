Número de mortes pela chuva no interior de São Paulo sobe para seis

O corpo de uma jovem que havia desaparecido em Campinas, após o temporal que atingiu o interior de São Paulo na semana passada, foi encontrada neste domingo (27), no rio Capivari. Ela é a sexta vítima das chuvas na região. Em Campinas, as chuvas provocaram alagamentos nos córregos Piçarrão e Serafim e deixaram dois mortos. Uma pessoa ainda está desaparecida. A outra morte na cidade é de um jovem de 22 anos. O temporal no interior ainda deixou vítimas nas cidades de Itapira, Itapeva, Itu e Jundiaí. Em Itapira, um homem de 37 anos morreu após ter o carro atingido por uma árvore que desabou em uma estrada rural. Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Em Itapeva, no sudoeste paulista, uma mulher de 47 anos foi atingida por um muro que caiu durante a forte chuva. O Samu foi acionado, e a vítima, com várias fraturas pelo corpo e um ferimento na cabeça, chegou a ser levada para o pronto-socorro da Santa Casa, mas também não resistiu. Em Jundiaí, uma pessoa morreu levada pela enxurrada. Já em Itu, na região de Sorocaba, o acidente aconteceu na quinta-feira (24), após uma forte ventania que ocasionou a queda de um poste de energia, que caiu em cima do carro de uma jovem de 27 anos. Ela foi atingida na cabeça e nos braços. O próprio pai a levou ao Pronto-Atendimento, mas ela não resistiu. Há ainda uma pessoa desaparecida em Jandira, na região metropolitana de São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Oliveira