Número de mortos chega a 9 após queda de ponte entre TO e MA

O Corpo de Bombeiros do Maranhão (CBMMA) confirmou mais uma morte decorrente do desabamento da ponte Juscelino Kubitscheck de Oliveira, que ligava as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). De acordo com a corporação, o nono corpo foi encontrado fora da área de mergulho, no fim da tarde dessa quinta-feira (26/12). Com isso, oito pessoas seguem desaparecidas.

Por meio das redes sociais, o comandante-geral do CBMMA, Célio Araújo, informou que o corpo encontrado estava a jusante da ponte, ou seja, no sentido em que corre o fluxo d’água em direção à foz.

“Nesta quinta-feira (26), os mergulhadores conseguiram avançar na identificação de três veículos (duas motos e um caminhão carregado de agrotóxicos) e dois corpos, porém, não foi possível o resgate, devido à falta de condições seguras para os profissionais. No final da tarde mais um corpo foi localizado, desta vez fora da área de mergulho, a jusante da ponte. Totalizando até agora 9 óbitos confirmados”, diz a publicação.

Ação de resgate

No total, 29 mergulhadores integram as operações subaquáticas. Três deles são da Marinha, e os demais, bombeiros dos estados do Tocantins, Maranhão e Pará.

Na quarta-feira (25/12), a operação havia recuperado os corpos de um homem, de 43 anos, e de uma mulher, de 53. Nessa quinta pela manhã, outros dois corpos foram foram identificados, mas pela posição em que estavam não foi possível a retirada. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

Uma mulher, de 25, outra, de 45, uma criança, de 11, e um homem, de 42, também morreram no desabamento da ponte.

A estrutura da ponte cedeu no último domingo (22/12), no momento em que 10 veículos passavam pelo local. Após o acidente, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a destinação de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões para a reconstrução da estrutura. A expectativa é que a obra seja concluída em 2025.