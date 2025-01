Número de mortos em acidente na BR-116 sobe para três

Fabiana Lima do Nascimento, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada desta quinta-feira (09) no Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Ela era uma das três vítimas feridas em um grave acidente ocorrido na noite de sábado (04) na BR-116, entre os municípios de Lamarão e Santa Bárbara.

As informações foram confirmadas pelo Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, a colisão frontal entre um carro de passeio e um caminhão deixou duas pessoas mortas no local e três feridas. O carro de passeio, que seguia em trem com outros dois veículos do estado de São Paulo com destino a Pernambuco, teria perdido o controle ao realizar uma ultrapassagem.

Com a morte de Fabiana, o número de fatalidades do acidente sobe para três. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).