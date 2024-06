Número de mortos em RS sobe novamente e vai para 172

Em mais um boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, neste domingo (2), o número de mortos subiu, novamente, e passou de 171 para 172. Em contrapartida, o número de pessoas desaparecidas abaixou para 42. O estado ainda tem 580,1 mil desalojados. O número de animais resgatados não subiu e continua em 12.543. O nível do rio Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre continua caindo e de ontem para hoje desceu cerca de 6 centímetros. Conforme divulgado pela Defesa Civil, 475 dos 497 municípios (95,56% do total) no Rio Grande do Sul foram afetados. As cidades que mais foram prejudicadas foram: Eldorado do Sul com 80,8% da população afetada, Muçum com 66,3%, Canos 44%, São Leopoldo 40,7% e por fim São Sebastião do Caí 36,3%.

Outros rios que também são monitorados são o Sinos, que alcançou 4,48 metros neste domingo (2), Gravataí e o Jacuí, que ainda podem inundar, novamente. O rio Uruguai, por sua vez, ainda está na cota do alerta.