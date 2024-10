Número de pessoas mortas com marcas de tiro cresce 220% na Região Metropolitana de Salvador entre 2023 e 2024

O número de pessoas mortas com marcas de tiro cresceu 220% na Região Metropolitana de Salvador (RMS) entre o ano de 2023 e 2024, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado na quarta-feira (23). Segundo o levantamento, no ano passado foram registradas um total de 30 ocorrências, enquanto em 2024, até o momento, chegou aos 66 casos.

O reportado na RMS é três vezes maior que a Região Metropolitana de Rio de Janeiro neste ano, que ficou com 22 ocorrências. A Região Metropolitana de Recife registrou o maior crescimento em um ano, com uma alta de 352% ao chegar em 52 casos.

O Instituto Fogo Cruzado também deu destaque para dois casos recentes na RMS:

No dia 16 de outubro, três homens foram encontrados mortos com marcas de tiro na Via Parafuso, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. No mesmo dia, duas mulheres foram encontradas mortas em uma região de mata na Rua Jerusalém, no bairro de Fazenda Grande IV, em Salvador.