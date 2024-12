Número de pessoas que moram sozinhas no Brasil cresceu 18% em dez anos, aponta IBGE

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (20), cerca de 18% dos lares brasileiros eram habitados por uma única pessoa em 2023. Esse percentual representa um aumento significativo em relação a 2012, quando apenas 12,2% das residências eram unipessoais. O estado do Rio de Janeiro lidera essa estatística, com 20,8% de domicílios ocupados por indivíduos sozinhos, enquanto Roraima apresenta a menor taxa, com 12,1%.

As estatísticas também revelam uma diferença significativa entre os gêneros. Dos indivíduos que vivem sozinhos, 54,9% são homens, que geralmente são mais jovens. Em contrapartida, 55% das mulheres que habitam sozinhas têm 60 anos ou mais. Esses dados refletem mudanças nas dinâmicas familiares e sociais no Brasil, evidenciando como a estrutura dos lares está se transformando ao longo dos anos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos