Número de prefeitas mulheres cresce 11% na Bahia; veja lista

Foram eleitas 60 prefeitas na Bahia nestas eleições municipais de 2024. No pleito de 2020, 54 prefeitas saíram vitoriosas, o que representa um aumento de seis prefeituras no estado entre as mandatárias, uma evolução de 11% em relação ao pleito anterior.

Entre os municípios de médio e grande porte na Bahia, Vitória da Conquista reelegeu Sheila Lemos (União) com 58,83% e Débora Regis (União Brasil) se sagrou vencedora em Lauro de Freitas (União Brasil) com 59,61%.

O número de 60 prefeitas eleitas, corresponde a aproximadamente 14% dos 417 municípios do estado. Ao passo que foram eleitos 357 prefeitos. Deste modo, os homens vão ocupar cerca de 85% das prefeituras baianas.

Confira a lista de prefeitas eleitas:

1 – Angical: Quinha (Avante) – 44,92%

2 – Antas: Essioneide de Rani (PP) – 82,80%

3 – Aporá: Carine De Ataíde (Avante) – 52,46%

4 – Aracatu: Braulina (PV) – 57,37%

5 – Araci: Keinha (PDT) – 61,51%

6 – Arataca: Ferlú (PSD) – 60,55%

7 – Banzaê: Patrícia (PT) – 59,38%

8 – Boninal: Celeste (PT) – 57,33%

9 – Cachoeira: Eliana (PT) – 40,81%

10 – Canarana: Marleide Oliveira (PT) – 56,36%

11 – Cansanção: Vilma Gomes a Mamãe (MDB) – 73,51%

12 – Carinhanha: Chica Do PT (PT) – 47,22%

13 – Conceição do Almeida: Renata (PSD) – 62,04%

14 – Conceição de Jacuípe: Tania Yoshida (PSD) – 55,45%

15 – Cotegipe: Professora Beatriz (PT) – 50,18%

16 – Dário Meira: Mari (PP) – 75,22%

17 – Glória: Vilma Negromonte (PP) – 55,63%

18 – Governador Mangabeira: Manuela (PP) – 56,46%

19 – Ibicaraí: Dra Monalisa (União Brasil) – 61,45%

20 – Ibirapuã: Carla Chacara (PP) – 65,99%

21 – Ipiaú: Laryssa Dias (PP) – 57,40%

22 – Irará: Nassara (MDB) – 53,84%

23 – Itapitanga: Glis Dórea (Avante) – 59,84%

24 – Itatim: Daiane (PSD) – 68,00%

25 – Iuiú: Valdinha (PSD) – 54,22%

26 – Jacobina: Valdice (PMB) – 46,86%

27 – Jaguaquara: Edione Agostinone (PT) – 66,72%

28 – Laje: Jaci Reis (PSD) – 51,58%

29 – Lamarão: Pró Ninha (PT) – 51,48%

30 – Lauro de Freitas: Débora Regis (União Brasil) – 59,61%

31 – Lençóis: Vanessa Senna (PSD) – 82,44%

32 – Livramento de Nossa Senhora: Joanina (PSB) – 68,45%

33 – Macarani: Selma Souto (PSD) – 63,15%

34 – Maiquinique: Valéria Silveira (PV) – 53,42%

35 – Matina: Olga Gentil (PSD) – 62,31%

36 – Monte Santo: Silvania Matos (PSB) – 64,09%

37 – Morro do Chapéu: Juliana Araújo (PDT) – 70,28%

38 – Mortugaba: Cássia (PSB) – 60,91%

39 – Mucugê: D Ana (PSB) – 75,78%

40 – Mundo Novo: Ana Paula (PSD) – 50,54%

41 – Muritiba: Rose (PSD) – 64,39%

42 – Nilo Peçanha: Jacque (Podemos) – 52,17%

43 – Nordestina: Eliete De Ito (PSD) – 50,65%

44 – Nova Viçosa: Luciana (União Brasil) – 68,32%

45 – Pé de Serra: Zeide (União Brasil) – 52,12%

46 – Piritiba: Leandra Belitardo (Solidariedade) – 51,48%

47 – Poções: Dona Nilda (PcdoB) – 53,80%

48 – Ponto Novo: Doutora Fabiane (PSD) – 80,94%

49 – Presidente Tancredo Neves: Quinha (Avante) – 50,38%

50 – Ribeira do Amparo: Teti Britto (MDB) – 57,29%

51 – Salinas da Margarida: Professora Mara (PSD)

52 – São Sebastião do Passé: Nilza da Mata (PSD) – 64,94%

53 – Sento Sé: Giselda Carvalho (PT) – 68,60%

54 – Taperoá: Kitty Guimarães (Avante) – 68,54%

55 Teolândia: Rosa (Avante) – 56,35%

56 – Ubaitaba: Gracinha Viana (Avante) – 51,04%

57 – Uibaí: Aidinha (PSD) – 58,17%

58 – Uruçuca: Magnolia Barreto (União) – 59,72%

59 – Várzea Nova: Daiane (PCdoB) – 52,15%

60 – Vitória da Conquista: Sheila Lemos (União) – 58,83%