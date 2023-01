Número de presos em invasão no Congresso sobe para 300, calcula Polícia Civil do DF

A polícia do Distrito Federal fez uma nova atualização no número de detidos durante e após a invasão do Congresso Nacional em Brasília neste domingo, 8. Por volta das 22h57 (horário de Brasília), o perfil oficial da Polícia Civil do DF apontava 300 presos. Às 22h27 esse número era de 260. “Todos estão sendo encaminhados ao edifício sede de nossa instituição. Estão sendo identificados e ouvidos nos autos do inquérito que investiga os atos criminosos ocorridos esta tarde na Esplanada dos Ministérios”, escreveu a instituição. A primeira parcial divulgada pela PC foi de 170 pessoas presas, por volta das 20h31. Na tarde deste domingo, 8, manifestantes invadiram o Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto para pedir a renúncia do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e intervenção militar. O petista, por sua vez, em entrevista coletiva, decretou intervenção federal em Brasília para restabelecer a ordem pública e afirmou que o responsáveis vão ser punidos para que nunca mais atos como esse voltem a acontecer no Brasil.

300 presos. As investigações seguem até que o último integrante seja identificado. — PCDF – Polícia Civil (@pcdf_oficial) January 9, 2023