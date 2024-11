Nuna inicia nova era com novo nome e show na estreia solo de Pe Lanza

A banda Sem Meia agora é NUNA. E esta não é a sua única novidade para a nova fase: Raphael Yudao, guitarrista e compositor, traz um novo fôlego criativo e um estilo que complementa perfeitamente a proposta do grupo. O primeiro grande passo da banda vem em um evento mais do que especial: a banda é a abertura do show do Pe Lanza, ex-vocalista do Restart, que lança o single “Te Espero” no dia 15 de novembro em todos os apps e comemorará com os fãs em São Paulo, no City Lights Music Hall, em 19 de novembro.

Segundo os integrantes, Yudao se encaixou de maneira natural no estilo da banda, adicionando um toque mais moderno ao pop punk que já define o grupo, mas sem abandonar suas raízes.

“A mudança de nome não mudou o formato de banda que era a SM continuamos a ser a mesma banda com a mesma forma de compor e reflexões sobre como vemos a música e entendemos como gostaríamos que ela fosse. Musicalmente, fincamos de vez dentro do pop punk rock com uma abertura a mais para o que entendemos como moderno e atual, mas sem abandonar essa raiz da banda.”, pontuaram.

Embora o nome tenha mudado, a essência permanece: NUNA continua a explorar o universo do pop punk, mantendo a mesma abordagem de composição e reflexões sobre a música. Agora, no entanto, eles abrem um pouco mais de espaço para influências contemporâneas, evoluindo o som para um formato mais atual, seguindo suas raízes com inspirações em Avril Lavigne, Simple Plan, Charlie Brown Jr., entre outros.

Os próximos meses também prometem ser movimentados para o grupo. Em dezembro e janeiro, a banda se prepara para lançar novos singles, parte dos seis previstos para 2025. Três desses singles contarão com a produção de Tadeu Patola, com Bruno Graveto na bateria, e todos terão versões audiovisuais, alinhando-se à proposta de inovação e modernidade dessa nova fase.

Serviço • Pe Lanza | Lançamento do Single • Data: 19 de novembro de 2024 • Horário: 20h – Abertura da casa • Local: City Lights Music Hall • Endereço: Rua Padre Garcia Velho, 61 – Pinheiros, São Paulo/SP • Ingressos: Sympla / Link para compra de ingressos • Classificação: 18 anos

Sobre NUNA

A banda Nuna, anteriormente conhecida como Sem Meia, traz uma nova fase artística, marcada pela chegada de Raphael Yudao, que se uniu à formação original e trouxe novas influências e composições para o grupo. A mudança de nome reforça esse novo momento, em que a banda se consolida na cena pop punk rock com um toque moderno, mantendo, no entanto, a essência que conquistou os fãs ao longo dos anos.

Anteriormente, como Sem Meia, o grupo destacou-se em eventos como o Nova Cena Festival em São Paulo, onde apresentou seu estilo único de pop punk e rock alternativo. Com músicas como “Agridoce” e “A Vida Tem Jeito”, a banda compartilhou temas de superação e mudanças, conectando-se de maneira profunda com seu público. O EP lançado em 2023, contendo versões acústicas e originais, fortaleceu a trajetória da banda, mostrando um lado reflexivo e emocional.

Como Nuna, a banda agora se prepara para tocar na abertura do show de Pe Lanza, do Restart, no dia 19 de novembro, coincidindo com o lançamento do single “Te Espero” do artista. Em dezembro e janeiro, a banda pretende lançar um novo single, parte de uma série planejada para 2025, que trará colaborações com Tadeu Patola e Bruno Graveto, além de conteúdo audiovisual para cada faixa.