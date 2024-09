‘Nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância”, diz Lula ao ressaltar força do país na transição energética

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o Brasil se destaca como um líder no setor energético, enfatizando o papel crucial do país na transição climática e energética. “Nunca o mundo viu o Brasil com tanta importância. Não é só por causa do agronegócio, não é só por causa do minério de ferro, não é só por causa da soja, não é só por causa da carne. É porque o Brasil, em se tratando de energia, é um país imbatível”, disse. As afirmações foram feitas no Palácio Itamaraty, onde o presidente também se reuniu com ministros para abordar estratégias de combate às queimadas. Lula destacou que o momento atual é uma oportunidade sem precedentes para o Brasil, que pode se tornar um exemplo global em sustentabilidade e inovação no uso de recursos energéticos.

O presidente ressaltou que a capacidade do Brasil em gerar energia limpa e renovável é um diferencial que deve ser aproveitado. Ele acredita que, com a combinação de esforços no agronegócio e na energia, o país pode se firmar como uma potência no cenário mundial, contribuindo para a redução das emissões de carbono e para a preservação ambiental. Além disso, Lula enfatizou a necessidade de ações coordenadas para enfrentar os desafios das queimadas, que afetam não apenas o meio ambiente, mas também a saúde pública e a economia. A reunião com os ministros teve como objetivo discutir medidas eficazes para mitigar esses problemas e garantir um futuro mais sustentável para o Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA