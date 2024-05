“Nunca perguntei partido de prefeito”, diz Pimenta

O ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse nesta 5ª feira (16.mai.2024) que “nunca” perguntou o partido de nenhum prefeito do Estado. Deu declaração ao ser questionado de como será a relação com os prefeitos bolsonaristas dos municípios gaúchos.

“Nunca perguntei partido de prefeito, nunca perguntei partido de vereador. Minha função é institucional, estabeleço uma relação republicana e isso não vai mudar”, declarou Pimenta em entrevista ao jornal O Globo.

Pimenta afastou haver interesse político ao assumir o cargo de ministro extraordinário no Rio Grande do Sul. Ele disse que não pretende “misturar agenda institucional e trabalho do governo com debate da eleição de 2026”. O ministro é cotado para disputa pelo governo do Estado.

Sobre as fake news relacionadas às chuvas no RS, Pimenta disse que a disseminação das notícias falsas atrapalha o resgate porque as forças de segurança precisam se mobilizar para “desmentir”.

“À medida em que as forças de segurança precisam dedicar parte do tempo a desmentir mentiras, evidentemente isso prejudica”, afirmou.