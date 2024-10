Nunes afirma que aproximação de Boulos foi “tática para intimidar”; deputado afirma que o prefeito é “assustado”

No momento mais emblemático do debate, Nunes falava sobre Boulos ter sido preso por invasão e supostamente fugido de um oficial de Justiça, quando o deputado federal se levantou de seu púlpito e saiu em direção ao prefeito.

Nunes continuou sua fala, dizendo que Boulos não o intimidaria. “Você não vai me intimidar, sabe por quê? Eu vim da periferia, do Parque Santo Antônio. Eu não tenho medo de nada, só de Deus”, afirmou.

“TÁTICA DE INTIMIDAÇÃO” E “PREFEITO ASSUSTADO”

Fora das câmeras, a equipe de Nunes reclamou da aproximação de Boulos, dizendo que o candidato burlou as regras. O UOL registrou que os seguranças que estavam nos bastidores do debate foram para o estúdio no momento. No começo do bloco seguinte, Boulos ironizou o momento: “Vou manter distância para você não se assustar”

Apesar das trocas de provocações e dos momentos tensos, os candidatos encerraram o programa se cumprimentando com um aperto de mão. Boulos disse que o abraço foi resultado da tensão de Nunes. “Acho que foi um susto, ele é um prefeito assustado”. O prefeito, por outro lado, afirmou que a aproximação foi estratégica. “Ele usou uma tática para tentar me intimidar, mas eu vim do Parque Santo Antônio, né, gente, não vou me intimidar tão fácil assim”.