Nunes ataca experiência de Boulos e cita suposto calote: “Papai pagou”

São Paulo — O prefeito Ricardo Nunes (MDB) atacou, durante o debate eleitoral promovido por TV Record/Estadão na noite deste sábado (19/10), o que chama de “falta de inexperiência” do deputado federal Guilherme Boulos (PSol) e sugeriu que o adversário tentou dar um “calote” em um motorista após um acidente de trânsito, com a conta sendo paga por seu pai. Boulos negou a acusação.

“Você não tem experiência de nada”, disse Nunes a Boulos, antes de se dirigir ao espectador. “Inclusive, em 22 de setembro de 2017, Guilherme Boulos estava dirigindo — presta atenção nisso, gente — e bateu o carro. Aí, ele chega para o cara: ‘Bati o carro, pega aí meu celular, eu vou pagar’. O cara ficou ligando, ligando, ligando, e ele não atendia”, narrou Nunes.

“Sabe quem pagou a conta? O papai. Ele, com 35 anos, um marmanjo — um marmanjo com 35 anos — não atendia o telefone, deu calote no cara em que ele bateu o carro. O papai que pagou a conta”, afirmou o prefeito. “Não dá pra ser prefeito. Tem que ter experiência e equilíbrio.”