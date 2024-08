Nunes bolsonarista envergonhado e Marçal, “rejeitado”, diz Boulos

Vice do atual prefeito foi indicado pelo ex-presidente; o coach tentou apoio à candidatura, mas não conseguiu

“Aqui temos 2 candidatos bolsonaristas. Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado e o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão”, disse Boulos; na imagem, Nunes (esq.) e Bolsonaro (dir.) em evento dos 53 anos da Rota Paulo Guereta/Prefeitura de SP – 16.out.2023

PODER360 9.ago.2024 (sexta-feira) – 1h46



O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) chamou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição, de “bolsonarista envergonhado” e Pablo Marçal (PRTB) de “bolsonarista rejeitado” durante o debate da Band na noite de 5ª feira (8.ago.2024).

A declaração se deu depois de ser questionado sobre o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que Boulos disse “ter o maior orgulho”, mas que, se eleito, o prefeito de São Paulo seria ele.

“Aqui temos 2 candidatos bolsonaristas. Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado e o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão”, disse.

Ricardo Nunes é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O antigo chefe do Executivo indicou o coronel Mello Araújo (PL) como vice na chapa para a Prefeitura de São Paulo.

Já Marçal, antigo crítico de Bolsonaro, buscou aproximação e apoio do ex-presidente ao pleito, mas não conseguiu.

O coach critica a escolha de Bolsonaro para a eleição municipal e se diz o “candidato da direita”. As declarações causaram descontentamento em Bolsonaro, que desautorizou uma reunião de Marçal e deputados estaduais do PL (Partido Liberal).

Dias depois, o candidato do PRTB disse que eles estariam sob “censura”. Também disse que o PL ofereceu apoio a ele para concorrer ao Senado em 2026, em troca da desistência nas eleições de 2024 –mas que ele negou.

DEBATE EM SÃO PAULO O debate realizado pela Band na 5ª feira (8.ago) é o 1º entre candidatos a prefeito de 13 capitais. Houve sabatina em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

Na capital paulista, o debate é mediado pelo jornalista Eduardo Oinegue. Eis os candidatos que participam:

Guilherme Boulos (Psol); José Luiz Datena (PSDB); Pablo Marçal (PRTB); Ricardo Nunes (MDB) e; Tabata Amaral (PSB). Segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta 5ª feira (8.ago), o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), segue em situação de empate técnico com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na disputa pelo comando da cidade. O emedebista tem 23% das intenções de voto, contra 22% do psolista.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) vêm logo depois, pontuando 14%, ambos candidatos. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 7%.

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha de 6 a 8 de agosto de 2024. Foram entrevistados 1.092 eleitores em São Paulo. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de aproximadamente 3 p.p (pontos percentuais).

O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-03279/2024. Custou R$ 95.438,14 e foi pago pelo jornal Folha de S.Paulo.

