Nunes contrata marqueteiro do PL para inibir rival bolsonarista em SP

São Paulo – A mais de um ano e meio das eleições municipais de 2024, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), contratou o marqueteiro do PL de Valdemar Costa Neto para preparar sua candidatura à reeleição no ano que vem.

Além da estratégia para torná-lo mais conhecido e bem avaliado pelo eleitor paulistano — segundo o instituto Paraná Pesquisas, 60% não sabem o nome do prefeito –, o acerto de Nunes com o publicitário Duda Lima tem como objetivo tentar inibir uma candidatura bolsonarista à Prefeitura de São Paulo.

Nunes tem buscado polarizar o debate eleitoral com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que já anunciou que será candidato a prefeito em 2024, com o apoio do PT, e impedir o crescimento de uma candidatura mais à direita, alinhada ao bolsonarismo.

O intuito é evitar a repetição do que ocorreu na eleição ao governo do estado no ano passado, quando o candidato de centro-direita, Rodrigo Garcia (PSDB), sucumbuiu à polarização entre petistas e bolsonaristas e sequer foi ao segundo turno, mesmo com a máquina na mão.

A escolha do marqueteiro do PL é o primeiro passo da estratégia de Nunes. Homem de confiança de Valdemar, Duda Lima fez a campanha de TV do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022. Apesar dos atritos com o vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02, ele conquistou pontos com alguns bolsonaristas, incluindo o senador Flávio Bolsonaro, o primogênito e principal articulador político do clã.

Com esse aceno a Valdemar, Nunes espera atrair o PL para sua futura coligação e barrar uma candidatura bolsonarista que possa atrapalhá-lo na tentativa de reeleição, como a dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, filho 03 do ex-presidente, e Ricardo Salles, ambos filiados à legenda.

Na quarta-feira (1º/3), Salles fez questão de tornar público que tem o apoio da maioria dos deputados da bancada paulista do PL para disputar a Prefeitura da capital no ano que vem e disse a interlocutores que está disposto a trocar de partido caso sua candidatura seja barrada por Valdemar.

Dois dias antes, em uma tentativa de demonstrar força política, o atual prefeito reuniu os principais caciques partidários da centro-direita, como Gilberto Kassab (PSD), Ciro Nogueira (PP), Baleia Rossi (MDB) e o próprio Valdemar (PL), para discutir o cenário eleitoral de 2024. No encontro, o marqueteiro Duda Lima exibiu uma pesquisa para tentar convencer os presentes que Ricardo Nunes é um nome competitivo.

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta semana, Nunes aparece em quarto lugar no melhor cenário, com 7,9% das intenções de voto, atrás de Guilherme Boulos (26,3%), do apresentador José Luiz Datena (24,3%) e do ex-governador Rodrigo Garcia (8,5%). Tanto Datena quanto Garcia não manifestaram vontade de concorrer a prefeito até agora.