Nunes critica Marçal por ir a debates para “fazer cortes” para redes

São Paulo – Após desistir de participar de um debate entre os candidatos à Prefeitura da capital marcado para esta segunda-feira (19/8), o prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), justificou sua decisão alegando que há adversários – em referência ao influenciador Pablo Marçal (PRTB) – que preferem “fazer cortes para a internet” do que discutir as questões da cidade.

“Muitas pessoas estão indo não para debater, mas para fazer cortes para a internet”, declarou Nunes, que divulgou sua ausência no debate ainda na noite de domingo (18/8) para cumprir uma agenda de prefeito nesta manhã.

“Não dá para ficar lá de uma certa forma, não desrespeitando o telespectador, com tantos ataques, tantos cortes, sem discutir a cidade”, acrescentou o prefeito.

Ricardo Nunes (MDB)

Guilherme Boulos (PSol-SP)

José Luiz Datena (PSDB)

Pablo Marçal (PRTB)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Marina Helena (Novo)

O Metrópoles relatou que a atuação caótica de Marçal nos dois outros debates que já ocorreram, sobretudo no da última quarta-feira (14/8), promovido por Faap, Terra e Estadão, havia gerado uma série de críticas sobre falta de propostas e ataques diretos.

Isso levou as campanhas de Guilherme Boulos (PSol) e José Luiz Datena (PSDB) a também desistirem de participar do debate desta segunda, promovido pela revista Veja. Internamente, os candidatos também reclamaram que houve, supostamente, descumprimento das regras combinadas entre eles.

“Os veículos de comunicação, na minha opinião, deveriam fazer duas coisas: tentar se aglutinar – não soma nada essa quantidade de debates – e ver a questão das regras. Não é possível que alguém vá ao debate e faça tantos ataques e fique isso no ar, faça recortes, precisa [rever as regras] até pelo bem da democracia, fazer alguns ajustes. As campanhas devem se reunir de forma civilizada e conversar com os veículos, colocar regras claras para que seja algo produtivo e não só um teatro”, disse Nunes nesta manhã.

Na saída do último debate, os marqueteiros Duda Lima (Nunes), Lula Guimarães (Boulos) e Felipe Soutello (Datena) conversaram sobre como garantir debates de melhor nível – chegaram a discutir restringir a participação em debates apenas aos que são organizados pelas TVs, que não têm obrigação de convidar Marçal, posto que ele é de um partido nanico, sem representação oficial.

Com a ausência de três candidatos, o debate desta segunda será realizado com a presença de Marçal e das candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).