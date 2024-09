Nunes dedica domingo a compromissos com cristãos e diz que Marçal é ‘risco à humanidade’

Na última semana, Prefeito de São Paulo e candidato à reeleição se aproximou de pautas conservadoras para atrair o voto de evangélicos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

Ricardo Nunes tem estreitado laços com pastores e líderes religiosos, com o apoio do governador Tarcísio de Freitas



O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), dedicou sua agenda deste domingo (22), a compromissos com cristãos e líderes religiosos. Ao todo, foram cinco eventos voltados ao eleitorado evangélico, incluindo um culto em uma Igreja Batista na zona sul da capital. Nunes e Pablo Marçal (PRTB) disputam intensamente o voto evangélico em São Paulo.

Pela manhã, Nunes aproveitou um dos eventos com religiosos para criticar dois de seus principais adversários na disputa pela Prefeitura: Marçal e Guilherme Boulos (PSOL). O prefeito argumentou que a eleição deste ano não é uma disputa comum, afirmando que, de um lado, há um candidato que “defende o aborto e a legalização das drogas”, referindo-se a Boulos, e, do outro, um candidato “agressivo que representa um risco à humanidade”, em referência a Marçal.

Na última semana, o emedebista intensificou suas críticas, especialmente contra o candidato do PSOL, e se aproximou de pautas conservadoras para atrair o voto de evangélicos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunes chegou a afirmar que a obrigatoriedade da vacina e a política de passaporte vacinal adotadas durante a pandemia de covid-19 foram erros.

Paralelamente, o prefeito tem estreitado laços com pastores e líderes religiosos, com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e de Fabio Wajngarten, ex-secretário especial de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro e advogado do ex-presidente. Wajngarten foi essencial, por exemplo, para aproximar a campanha de Nunes do bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, enquanto Tarcísio tem promovido encontros com líderes religiosos no Palácio dos Bandeirantes.

Neste domingo (22), Nunes iniciou sua agenda com religiosos em um evento ao lado do candidato a vereador Rodney Vicente, no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Em seguida, participou de uma reunião com lideranças da Igreja Adventista, na Bela Vista, região central da cidade. No final da tarde, foi a vez de culto na Igreja Batista da Vila Mariana, na zona sul, e encerra o dia com um compromisso na Assembleia de Deus do Belenzinho, na zona leste.

