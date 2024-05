Nunes e Boulos seguem empatados tecnicamente para a Prefeitura de SP

Segundo levantamento da Paraná Pesquisa, o atual prefeito ganharia a eleição contra deputado do Psol no 2º turno com 48,1% dos votos

Na imagem acima, Guilherme Boulos (à esq.) e Ricardo Nunes (à dir.) Sérgio Lima/Poder360 e Facebook/Ricardo Nunes

29.mai.2024 (quarta-feira)



Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta 4ª feira (29.mai.2024) mostra que, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), tem 28,1% das intenções de voto em um 1º turno nas eleições municipais. É seguido pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que pontua 24,2%. Eis a íntegra do estudo (PDF – 797 kB).

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) vêm na sequência, com 12,1% e 9,1%, respectivamente. Os números são do 1º cenário estimulado (quando os nomes dos candidatos são apresentados).

A pesquisa foi realizada pelo Paraná Pesquisas de 24 a 28 de maio de 2024. Foram entrevistadas 1.500 pessoas com 16 anos ou mais em São Paulo. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de aproximadamente 2,6 p.p (pontos percentuais). O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-05645/2024.

Segundo a Paraná Pesquisas, o custo do estudo foi de R$ 20.000. O valor foi pago pela empresa.

Em um cenário em que o apresentador José Luiz Datena não concorra à Prefeitura de São Paulo –ele é cotado para ser vice de Tabata– a pesquisa mostra que Nunes tem 33,1% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 26,9% e Tabata tem 11,5%.

2º TURNO Em um possível 2º turno entre Nunes e Guilherme, o levantamento mostra que o atual prefeito vence com 48,1% dos votos, enquanto Boulos aparece com 35,9%.

Em uma disputa direta entre o candidato do MDB e Tabata Amaral, Nunes vence com 49,5% dos votos, enquanto a deputada tem 30%.

Já em um 2º turno entre Boulos e Tabata, o psolista vence com 41,7% dos votos, contra 32,2% da congressista.

