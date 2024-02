Nunes e Caiado confirmam presença em ato de Bolsonaro em SP

Depois de ser alvo de operação da PF, ex-presidente reunirá apoiadores na av. Paulista para se defender de “acusações”

Imagem prismada do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (esq.), e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (dir.). Ambos confirmaram presença no ato de Jair Bolsonaro (PL), na avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro Isadora de Leão Moreira/Gov. Estado de SP – Sérgio Lima/Poder360

PODER360 16.fev.2024 (sexta-feira) – 16h12



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), confirmaram presença no ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na avenida Paulista, no próximo domingo, dia 25 de fevereiro.

Ambos são aliados de Bolsonaro e disseram nesta 6ª feira (16.fev.2024) que devem comparecer ao ato. O ex-chefe do executivo foi alvo de operação da PF (Polícia Federal) na semana passada e diz que organiza o ato para se defender de “todas as acusações” contra ele.

Nunes sinalizou sua presença a jornalistas ao lado do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Eu devo comparecer. Eu tenho uma gratidão muito grande ao presidente Jair Bolsonaro”, afirmou.

Na 5ª feira (15.fev), Tarcísio também confirmou sua presença no mesmo ato.

Ao ser questionado se apoia o ato de Bolsonaro, Nunes defendeu o direito à manifestação pública e elogiou a iniciativa do ex-chefe do Executivo de pedir que os apoiadores que comparecerem ao ato não levem cartazes com manifestações contrárias a terceiros.

Além dos políticos de São Paulo, o governador de Goiás, Caiado, também declarou, nesta 6ª (16), que estará na Paulista para apoiar o ato de Bolsonaro.

À CNN, ele afirmou que, como aliado político do ex-presidente, ele estará presente no momento em que Bolsonaro “conclama a população para ouvir seus argumentos”.

“Não é um movimento contra ninguém, é um ato pacífico, como o próprio Bolsonaro fez questão de ressaltar em seu chamamento. Ele quer uma oportunidade para falar ao Brasil e eu estarei ao lado dele”, disse.