Nunes Marques interrompe julgamento sobre norma que restringe aborto

Pedido de destaque do ministro leva a discussão ao plenário físico do STF; Corte analisará a suspensão da norma por Moraes

O ministro Nunes Marques (foto) pediu destaque no plenário virtual depois do voto de Alexandre de Moraes pela manutenção da suspensão da norma e o voto de divergência de André Mendonça. Com o pedido, o julgamento será reiniciado Fellipe Sampaio/STF – 8.mai.2023

31.mai.2024 (sexta-feira)



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Nunes Marques interrompeu o julgamento em plenário virtual iniciado nesta 6ª feira (31.mai.2024) que discutia a suspensão de resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) que restringe o aborto legal e todos os processos judiciais que envolvem o assunto.

A resolução 2.378/2024 da CFM proíbe médicos de realizarem a assistolia fetal para interromper gravidez acima de 22 semanas nos casos de aborto previsto em lei decorrente de estupro.

O julgamento foi retomado em plenário e seguiria até 10 de junho. Na modalidade, os ministros depositam seus votos em uma plataforma online e não há debate. Com o pedido de destaque, a Corte debaterá o assunto em plenário físico.

Antes, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou para manter suspensa a resolução 2.378/2024 do CFM e todos os processos judiciais que envolvem o assunto. Em 17 de maio, o ministro havia deferido liminar (medida provisória) para suspender a norma.

O ministro André Mendonça abriu divergência e votou contra a suspensão da norma. Segundo o ministro, o que a resolução faz é “regulamentar” os fatores que devem ser considerados pelo médico para adotar, ou não, o procedimento médico, como verificar se há probabilidade de sobrevida do feto e se a gestação passou de 22 semanas. Eis a íntegra (PDF – 217 kB).

Na 2ª feira (27.mai), o conselho de medicina pediu novamente para que o ministro Edson Fachin seja o relator do processo que tramita no STF. Ele é relator da ADPF 989, processo em que associações pedem que o STF determine a adoção de providências para assegurar a realização do aborto nas hipóteses listadas no Código Penal e no caso de gestação de fetos anencéfalos.

O conselho de medicina quer um julgamento conjunto da ADPF 1141 (assistolia fetal) e 989. Defende que as ações de descumprimento de preceito fundamental tratam “da mesma coisa” e que Alexandre de Moraes não tem competência para julgar o tema.

No novo pedido, a CFM argumenta ainda que o STF “extrapolou os limites de seu poder regulamentar” ao violar “preceitos fundamentais de nosso ordenamento” como os princípios da liberdade científica e do livre exercício da profissão. Eis a íntegra (PDF – 566 kB).

Voto do Relator Em seu voto, Alexandre de Moraes reitera os fundamentos da sua decisão monocrática. Eis a íntegra (PDF – 129 kB). Na ocasião, o ministro disse ter verificado “indícios de abuso do poder regulamentar” por parte do Conselho Federal de Medicina ao expedir a resolução.

O voto de Moraes reafirma, além da suspensão da resolução e de todos os processos judiciais e procedimentos administrativos e disciplinares relacionados, a proibição da instauração de qualquer procedimento com base na norma.

A decisão monocrática citada por Moraes no voto ressaltou ainda que o procedimento médico é reconhecido e recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde). A técnica é usada nos casos de abortos previstos em lei, como estupro, em gestações com mais de 22 semanas.

Voto da divergência Em seu voto, Andre Mendonça disse que verificou a “ausência de abuso no exercício do poder regulamentar” do conselho de medicina e entendeu que o tribunal não deve adotar postura diferente do órgão regulamentador sem a devida instrução processual.

Mendonça ressaltou ainda o parecer do conselho de medicina sobre a assistolia fetal ocasionar o feticídio. Disse que o ato médico de se levar o feto à parada cardíaca assegura a “inviabilidade de qualquer sobrevida antes da realização do procedimento abortivo propriamente dito”.

Para o ministro, a norma encontra baliza na “ciência médica” e não diretamente no texto constitucional, logo, o poder Judiciário não dispõe da capacidade institucional ou técnica para avaliar a norma.

Segundo Mendonça, já é “questionável” que o Judiciário possa definir quando o aborto deva ser permitido, sendo ainda mais problemático permitir que se estabeleça como o procedimento deve ser realizado.

ASSISTOLIA FETAL A ação que iniciou o processo no STF é de autoria do Psol (Partido Socialismo e Liberdade). A legenda argumenta que a proibição da técnica submete meninas e mulheres à manutenção de uma gestação compulsória e à utilização de técnicas inseguras para o aborto.

A assistolia fetal consiste em administrar drogas no feto quando não há outro meio de salvar a vida da gestante e é recomendada pela OMS para abortos em que a idade gestacional passa de 20 semanas.

ABORTO NO BRASIL O aborto é legalizado no Brasil só quando há risco à vida materna, em casos de estupro e de gestação de feto anencéfalo. O artigo 128 do Código Penal, que autoriza o procedimento, não impõe limite de idade gestacional.

