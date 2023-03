Nunes Marques realiza cirurgia intestinal e aguarda alta médica em São Paulo

O ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), encontra-se atualmente internado no Hospital Albert Einstein no aguardo de alta médica para retornar a Brasília. Confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan, a assessoria de imprensa da mais alta Corte do Judiciário brasileiro afirmou que o magistrado se recupera de uma cirurgia intestinal realizada em 16 de fevereiro, numa revisão de uma operação bariátrica realizada pelo político em 2012. “Mesmo do hospital, o ministro segue trabalhando em decisões e no plenário virtual, mas ainda não foi liberado para participação nas sessões presenciais”, informou o hospital. Nunes Marques foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para compor o STF após aposentadoria do ministro Celso de Mello e passou a compor o plenário da Corte em 5 de novembro. Anteriormente, Kássio foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, entre 12 de maio de 2011 até o ingresso no Supremo, por nomeação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Leia também

Senado aprova MP de Bolsonaro que reduz imposto sobre gastos de turista brasileiro no exterior



Especialista diz que governo acerta ao reonerar combustíveis, mas erra ao taxar exportação de petróleo cru