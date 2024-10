Nunes pede compreensão a Record se faltar a debate por causa de chuva

São Paulo — O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, conversou com integrantes da TV Record na noite dessa quinta-feira (17/10) para pedir “compreensão” à emissora caso falte ao debate marcado para este sábado (19/10) contra o adversário Guilherme Boulos (PSol), se a tempestade prevista para atingir a Grande São Paulo causar danos e exigir sua atenção.

“A gente tem um alerta da Defesa Civil de fortes chuvas na sexta-feira [18/10], a partir das 16h, e no sábado. Expliquei para eles [da Record] que, numa eventual situação de colapso na cidade, que vai requerer a presença do prefeito, se a gente tiver, por exemplo, uma situação como a que aconteceu nesse final de semana, que aí eu vou ter que, entre o debate e cuidar da cidade, eu preciso liderar o cuidado da cidade”, disse o prefeito, ao comentar o diálogo com a emissora.