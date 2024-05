Nunes reativa MDB Mulher em São Paulo com o objetivo de ampliar participação feminina na política

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reativou o MDB Mulher Capital na noite da última segunda-feira (27), em evento realizado na Casa Verde. O MDB Mulher de São Paulo, agora, tem à frente a vereadora emedebista Sandra Santana. A Executiva do MDB Mulher Capital também é formada pela vereadora Ely Teruel, que ficou com a Vice-Presidência, por Aline Torres, ex-secretária municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, por Camila Reis, liderança emedebista, e por Cleusa Ramos, atuante no movimento habitacional paulistano.

De acordo com Enrico Misasi, presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo e secretário de Relações Institucionais do governo Nunes, com um time forte à frente da ala feminina do partido na capital e com pré-candidatas competitivas, a sigla deve eleger número considerável de mulheres para o Legislativo nas eleições de 2024. “Na década de 1970, o MDB Mulher marcou tempo. Com o slogan ‘Mulheres Diferentes, mas não Desiguais’, revelou muitas lideranças em todo o Brasil. E é isso que queremos fazer, neste momento, em São Paulo, reativando o núcleo feminino na capital, sob a liderança do prefeito Ricardo Nunes, que acredita na força da mulher, e que, não de hoje, tem trabalho elogiável para este público, nas mais diferentes searas, da Educação à Saúde, do emprego à Cultura. Vamos trabalhar para filiar mais mulheres, motiva-las a se lançarem na Política e, quem sabe, ter uma grande bancada de vereadoras a partir da eleição deste ano”, discursou Sandra.

O deputado federal Baleia Rossi também falou: “Nas eleições de 2020, o MDB, em todo o Brasil, foi o partido que mais elegeu mulheres para as Câmaras Municipais, e para os cargos de prefeita e de vice-prefeita. Nas 5.558 Prefeituras administradas pelo MDB no País, nenhuma tem 53% de mulheres fazendo a diferença no dia a dia, como temos em São Paulo, em cargos de chefia. Isso é sinônimo de respeito à igualdade de gênero”, enfatizou Baleia.

Nunes destacou a importância da reativação do MDB Mulher Capital; “As mulheres têm potencial, sensibilidade e competência. Não foram poucas as que me ajudaram a implementar ou a melhorar iniciativas importantes em nossa cidade, como a Patrulha Maria da Penha, zerar a fila de creche em São Paulo e dar dignidade a milhares de famílias com os programas de moradia. Com mulheres no comando e na Política, teremos uma cidade cada vez mais humanizada, acolhedora e com oportunidades”, enumerou Nunes. Também prestigiaram o evento na noite de ontem o deputado federal Fábio Teruel (MDB), o presidente da Executiva Estadual do MDB de São Paulo, Rodrigo Arenas, o secretário-chefe da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo, Fabrício Cobra, e Dalva Christofoletti, da Associação Paulista dos Municípios (APM).