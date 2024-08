Nunes tenta se aproximar do clã Bolsonaro após elogiarem Marçal

Atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição afirmou nesta 6ª feira (16.ago) que o ex-presidente está “100%” com ele

“Ele é 100% com a gente. Isso é a palavra do presidente Bolsonaro”, afirmou Nunes (esq.) sobre o ex-presidente (dir.) Paulo Guereta/Prefeitura de SP – 16.out.2023

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta 6ª feira (16.ago.2024) que procurou Jair Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro para reafirmar o apoio do ex-presidente à campanha de reeleição.

As movimentações de Nunes e do vice na chapa, o Coronel Mello Araújo (PL), se dão depois de Bolsonaro elogiar Pablo Marçal (PRTB), que concorre às eleições paulistanas. Na 5ª feira (15.ago), o ex-presidente disse que o coach é uma “figura nova, que fala muito bem e é inteligente”.

“O Coronel Mello esteve com ele, esteve com o Eduardo [Bolsonaro], eu falei com a Michelle, está tudo tranquilo. A gente está unido”, disse Nunes a jornalistas depois da 1ª movimentação de campanha no centro de São Paulo.

O prefeito ainda declarou que a comunicação de Bolsonaro tem “ruídos ali e aqui” e que o ex-presidente foi mal interpretado. “Ele é 100% com a gente. Isso é a palavra do presidente Bolsonaro”, afirmou.

APOIO DE BOLSONARO EM SP Segundo levantamento Datafolha divulgado na 2ª feira (12.ago), Marçal tem a preferência de 29% dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 2022, subindo 7 p.p (pontos percentuais) em comparação a pesquisa anterior, de julho.

O empresário mira o público bolsonarista em uma tentativa de se desgrudar dos demais candidatos da direita paulistana.

Já a taxa dos que declaram preferir Nunes oscilou negativamente dentre os que votaram no ex-presidente: 38% disseram preferir o prefeito, contra 42% no levantamento de julho.

O Datafolha entrevistou presencialmente 1.092 eleitores de São Paulo em 6 e 7 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-03279/2024.

