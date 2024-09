Nunes usa inserções para pedir pesquisa no Google sobre condenação de Marçal

Com o maior tempo entre todos os candidatos, ele veiculou inserções nas emissoras para pedir aos ouvintes que façam buscas no Google sobre denúncias contra o influencer

Ricardo Nunes tem usado seu tempo de propaganda eleitoral no rádio para atacar Pablo Marçal (PRTB). Com o maior tempo entre todos os candidatos, ele veiculou inserções nas emissoras para pedir aos ouvintes que façam buscas no Google sobre denúncias contra o influencer. Desde sexta, quando o horário eleitoral começou, as propagandas de Nunes sugeriram pesquisas com o nome de Marçal e o PCC.

Nesta terça, um anúncio no rádio pedia para o eleitor buscar pelo nome do influencer e “áudio Polícia Federal”. A propaganda se refere a uma reportagem do UOL com áudios dos grampos telefônicos da investigação da Polícia Federal que levou à prisão de Marçal em 2005. Já a propaganda que sugere a pesquisa sobre a ligação entre o candidato do PRTB e o PCC faz referência a uma série de vínculos de aliados do influencer e a facção criminosa.

