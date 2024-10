Nunes vai a culto com Bolsonaro e Tarcísio e ouve ex-presidente discursar contra comunismo

(FOLHAPRESS) – O prefeito Ricardo Nunes (MDB), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram juntos de um culto evangélico na região da Saúde (zona sul), na noite desta terça-feira (22).

Os três oraram abraçados e chegaram a subir no palco quando convidados pelo pastor. O bispo Robson Rodovalho, da Igreja Sara Nossa Terra, falou em batalha espiritual entre bem e mal.

“Nós estamos numa batalha espiritual que é um pouco humana, mas que é de destino das nossas vidas”, afirmou.

Participaram do evento também o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-secretário Fábio Wanjarten e o candidato a vice na chapa de Nunes, o policial bolsonarista Ricardo Mello Araújo (PL).

Mais cedo, na primeira aparição de Bolsonaro na campanha de Nunes, eles estiveram juntos em um almoço para empresários no Morumbi (zona oeste). Em seguida, gravaram um podcast que pode ser usado na campanha.

No culto, Nunes foi convidado a ficar no centro de uma roda de pastores que oraram por sua vitória. O prefeito se ajoelhou, o que não tem o costume de fazer apesar de ter comparecido a diversos cultos na campanha. Ele também se ajoelhou, porém, na missa do Padre Marcelo Rossi, no fim de semana.

Incitado a falar no microfone, Nunes se limitou dizer que apenas gostaria de orações e citou uma parábola da Bíblia.

Ovacionado pelo público, Bolsonaro fez uma breve fala, agradeceu ao bispo pelo convite e pediu a Deus para que livrasse o mundo das “dores do comunismo”.

Em seguida, o grupo jantou em uma pizzaria.

