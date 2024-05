Nutri faz alerta sobre shot que promete melhorar o sexo e a imunidade

Tomar um shot de água com limão em jejum é um “hack” que viralizou nas redes — há quem acredite que o hábito turbine a imunidade, e quem defenda que ele não é tão milagroso assim. Independentemente disso, a mistura faz parte da rotina de muitas pessoas.

Agora, uma nova “mistura poderosa” tem bombado em plataformas como o TikTok: o shot de água morna com sal do Himalaia.

Embora a trend esteja bastante popular — com promessas de que aumentaria o apetite sexual, fortaleceria o sistema respiratório e até evitaria o envelhecimento da pele — uma nutricionista alerta que ela é perigosa para a saúde.

“Não concordo com práticas radicais e que não estejam fundamentadas [pela ciência]. Não existe evidência científica para que esta sugestão seja benéfica”, explicou Sónia Marcelo ao site New In Town. “Não podemos tentar ensinar as pessoas a serem mais conscientes e pedirmos constantemente para racionar o sal, e depois, do nada, recomendar beberem um shot com este ingrediente”, emendou.

De acordo com a expert, o shot de água com sal pode ser especialmente danoso a quem sofre com doenças cardiovasculares e tem pressão alta. Ele pode, até mesmo, causar AVC e aumento de peso.

“Não é viável que alguém que queira ter um estilo de vida saudável opte por esta prática. Na minha opinião, o prejuízo vai ser sempre muito maior do que qualquer benefício que possa surgir, sendo que honestamente eu não encontro nenhum”, concluiu a nutricionista.