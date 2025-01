Nutri indica legume que ajuda a emagrecer e protege contra o AVC

A abobrinha, também chamada de jerimum-mirim, courgette, curgete e abóbora-moganga, é uma planta da mesma família da melancia, do melão, do pepino e da abóbora. Cheio de frescor e com sabor mais neutro, esse legume pode não agradar tanto todos os paladares, mas é cheio de benefícios para a saúde.

Por isso, há vários motivos para incluir a abobrinha de vez na sua dieta. Alguns deles, segundo a nutricionistaRegina Stikan, são:

Boa para a imunidade

A abobrinha fortalece a imunidade, uma vez que tem vitamina C e ferro. Esse segundo ainda previne a anemia.

Protege contra o Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Ela é rica em potássio, um nutriente importantíssimo para proteger contra o AVC.

Ajuda no emagrecimento

O legume tem poucas calorias, o que é ótimo para quem quer emagrecer. Além disso, ele traz bastante saciedade por conta da sua grande quantidade de fibras.

Continue a leitura no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles.